Горняк22: Госавтоинспекцией МО МВД России «Рубцовский» будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеход»

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, а также профилактики аварийности с участием пешеходов, на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», 27.05.2021 будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на выявление и предупреждение нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах, а также профилактика нарушений, совершенных пешеходами при переходе проезжей части.

В 2021 году произошло 15 ДТП с участием пешеходов, в которых 15 граждан получили ранения, из них 4 дети-пешеходы. По вине пешеходов произошло 4 ДТП. Всего выявлено 277 нарушений ПДД РФ, совершенных пешеходами и 140 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах.

Так, 19 мая 2021 года около 13 часов 50 минут в г. Рубцовске на улице Дзержинского в районе дома номер 10 водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Тойота Надия», при движении допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 г.р., перебегавшего проезжую часть ул. Дзержинского, в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, если водитель не пропустил пешехода, идущего по дорожной разметке, он должен быть готов к тому, чтобы заплатить штраф. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 12.18 КоАП РФ: «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей». Пешеход, в свою очередь, может заплатить штраф за «неправильный переход» проезжей части в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными на дорогах.

Фото: из архива редакции

Автор: vizitka01

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