Горняк22: ГОЧС Рубцовска предупреждает об угрозе чрезвычайной ситуации в период времени до 11 апреля

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10 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как поясняет ведомство, в период времени с 08 по 11 апреля продолжится подъем уровня воды реки Алей на участке с.Локоть – город Рубцовск, возможно достижение опасных отметок (с.Локоть — опасная отметка 515 см., г.Рубцовск — 560 см. над нулем поста), а также, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Обо всех возникших предпосылках чрезвычайных ситуаций немедленно информировать оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» (тел: 6-08-68; 5-76-78; 4-05-05; 112).

Фото из архива «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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