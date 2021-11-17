ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Главный ветеринарный врач в Поспелихинском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  главного  ветеринарного врача КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району». Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия), п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности).

По данным следствия, с 2018 по 2020 год  обвиняемый получил взятку в размере более 1 миллиона  рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от предпринимателей, занимающихся скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на имущество обвиняемого следователями СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело в утвержденным прокурором Поспелихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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