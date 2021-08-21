Горняк22: Главный ветеринарный врач в Хабарском районе подозревается в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Хабарскому району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, осенью 2018 года подозреваемый получил взятку в размере 79 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от гражданина, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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