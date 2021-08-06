ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Главный следователь Алтайского края ушел в отставку » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 часов Ago

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05 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Хвостов Андрей Михайлович освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

До назначения нового руководителя СКР по Алтайскому краю исполнять обязанности будет первый заместитель полковник юстиции Колесниченко Игорь Владимирович.

Хвостов занимал должность главного следователя Алтайского края с 2018 года.

Фото: aif-s3.aif.ru

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