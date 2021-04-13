Горняк22: Глава Солонешенского района признан виновным в грабеже — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Глава Солонешенского района признан виновным в грабеже — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю13.04.2021
Собранные Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главе Солонешенского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
По данным следствия и суда, в октябре 2019 года на участке местности в Солонешенском районе между главой муниципального образования и местной жительницей произошел конфликт, в ходе которого женщина стала производить видеозапись на свой мобильный телефон с целью ее дальнейшей передачи в средства массовой информации. Чиновник, не желая огласки конфликта, с применением насилия забрал телефон потерпевшей и с места происшествия скрылся.
В ходе предварительного следствия глава муниципального образования вину в грабеже не признал, утверждая, что женщина на протяжении длительного времени провоцирует его на конфликты и оговаривает. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова