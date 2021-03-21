Горняк22: Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитается о проделанной работе в 2020 году

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20 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На предстоящей сессии Рубцовского городского Совета депутатов, которая намечена на 26 марта, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман выступит перед народными избранниками с отчетом о проделанной в 2020 году работе.

В том числе, местные парламентарии ждут от главы ответов о решении вопросов, ранее поставленных городским Советом депутатов.

Стоит отметить, что если народные избранники сочтут отчет градоначальника неудовлетворительным, то, можно предположить, с учетом того, что ранее дважды были такие прецеденты, за этим может последовать его отставка.

Также в повестку сессии включены вопросы о принятии Правил благоустройства города Рубцовска, о внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 04.12.2007 № 621 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки города Рубцовска» и другие.

Фото: brl.mk.ru

Автор: vizitka01

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