Горняк22: Глава одного из сельских советов Калманского района предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы одного из сельских советов Калманского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, осенью 2018 года глава сельсовета распорядился трудоустроить на должность кочегара местного жителя без фактического исполнения им своих должностных обязанностей. При этом денежными средствами, которые перечислялись мужчине на банковскую карту в качестве заработной платы, чиновник распорядился по своему усмотрению. За три месяца обвиняемый присвоил более 27 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию.

В ходе предварительного следствия глава сельсовета от показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следователем на принадлежащий ему автомобиль наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Калманского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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