Горняк22: Глава муниципального образования Баевского района и местный житель предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Баевского района и 50-летнего местного жителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, на территории Баевского района находится здание овощехранилища, право собственности, на которое фактически принадлежало Баевскому РАЙПО, однако правоустанавливающих документов на него не имелось. Данные обстоятельства были достоверно известны главе района и его знакомому. В период с марта 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые решили обманным путем приобрести право собственности на имущество. В связи с чем глава района поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к обвиняемому мужчине. В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину в содеянном не признали, однако их доводы опровергнуты собранными доказательствами, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Баевского района обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более четырех миллионов семисот тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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