Горняк22: ГИБДД напоминает водителям об особенностях вождения в зимний период • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Госавтоинспекция г. Рубцовска напоминает, что с наступлением зимнего периода водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями, которые стремительно могут меняться за короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, осадки в виде снега, а также сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости. Даже хорошо знакомая автодорога может измениться в короткий срок и преподнести неприятные сюрпризы. Так что владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

Вождение автомобиля в зимних условиях также требует высокой концентрации и внимания, обязывая водителя выполнять определенные действия за рулем и соблюдать ряд условий при эксплуатации машины.

Прежде чем отправиться в дорогу Вы должны удалить с кузова машины весь снег. Таким образом, Вы предотвратите попадание снега и льда во время движения по дороге на другие автомобили. В противном случае Вы не только рискуете повредить транспортные средства других участников дорожного движения, но можете ограничить видимость водителям, которые движутся позади Вас.

Никогда не выезжайте на дороги общего пользования, если стекла автомобиля покрыты снегом или льдом. Помните, что перед тем как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от снега и наледи. Движение с загрязненными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно. Также, прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что вся оптика автомобиля не загрязнена снегом, зимней грязью и льдом. Это может привести к ДТП.

Манера вождения у водителей также должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством.

Подъезжая к пешеходным переходам необходимо заблаговременно сбросить скорость, во избежание экстренного торможения, в зимний период тормозной путь значительно увеличивается, что, в случае появления пешехода на проезжей части, может не позволить автомобилю вовремя остановиться.

Фото: www.vmcdn.ca

Автор: vizitka01

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