Горняк22: ГИБДД информирует рубцовчан о новых правилах проведения экзамена на права

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15 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 1 апреля 2021 года в России вступят в силу новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами в ГИБДД. Новая версия соответствующего административного регламента, подготовленного в МВД, опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Новый приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» был разработан в связи с вступлением в силу 1 апреля 2021 года изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Изменения затрагивают практическую часть экзамена, то есть – экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средствам и экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения будут объединены в один этап практического экзамена. Согласно нового регламента, проверка навыков управления автомобилем может проводиться на закрытых площадках, парковках или дорогах с малоинтенсивным движением. Экзамены на мопедах, мотоциклах, квадрициклах и трициклах по-прежнему будут сдаваться только на закрытых площадках.

Регламентом вводятся новые упражнения для экзаменов на подкатегорию «В1» (квадрициклы и трициклы) – проверка у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом. Изменились некоторые упражнения для получения прав и на мотоцикл, примеру, предусмотрена новая схема упражнения «Габаритная восьмёрка».

В новом административном регламенте ошибки допущенные кандидатом при управлении транспортным средством разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом, грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Пересмотрена степень влияния ошибок на безопасность. К примеру, теперь ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут считаться грубыми и станут основанием для прекращения проведения экзамена. Всего же экзамен предусматривает 36 вариантов ошибок.

Фото: equipnet.ru

Автор: vizitka01

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