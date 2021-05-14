Горняк22: Где пройти техосмотр по новому регламенту в Рубцовске

|

13 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 1 марта 2021 года вступили в действие новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. В настоящее время пройти технический осмотр возможно только на пунктах технического осмотра имеющих соответствующую аккредитацию.

Технический осмотр транспортных средств, проводится с использованием фотофиксации.

Автомобилям, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД (дополнительные световые приборы, ГБО, экспедиционное оборудование, прямоточные глушители и т.д), будет отказано в прохождении технического осмотра.

Прохождение технического осмотра транспортных средств категории «D» М1, М2 осуществляется в присутствии сотрудников ГИБДД по предварительной записи согласно установленного графика.

Записаться на прохождение технического осмотра транспортных средств категории «D» возможно через сайт или телефону:

ИП Овчинников К. В., г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 6, сайт https://teheх.info, номер телефона (838557) 23574;

ИП Арутюнян Г. В., г. Рубцовск, ул. Путевая, д. 45, сайт arutynan-auto.com, номер телефона (8-958-847-82-93);

ООО «Авто Школа», с. Новоегорьевское, переулок Школьный, д. 23а, сайт, https://umax.ru/point/6467, номер телефона (838560) 2-22-01.

По вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств можно обращаться в группу технического надзора ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», по адресу ул. Комсомольская, д. 238, с 14.00 до 18.00 (понедельник, среда, пятница), или по номеру телефона (838557) 4-48-77.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК