ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Фотопроект «Служа Закону — служим Отечеству!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Шкуров Максим Александрович – заместитель руководителя Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, старший лейтенант юстиции.
С 2014 по 2017 год проходил военную службу по контракту в 12 отдельном отряде специального назначения «Урал» ВВ МВД РФ (в/ч 6748) в городе Нижний Тагил Свердловской области в должности разведчика – сапера. Имеет воинское звание сержант.
Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, принимал участие в контртеррористических операциях, проводимых на территории региона.
За период службы награжден медалями: «За службу на Кавказе», «Участник контртеррористической операции», знаком «За отличие в службе».

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