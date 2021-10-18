Горняк22: Фотопроект СК России «По стопам отца», приуроченный ко Дню отца, представители Алтайского края – отец и сын, Александр Дмитриевич и Алексей Александрович Пономаревы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Александр Дмитриевич — генерал-майор юстиции в отставке, вся его жизнь неразрывно связана со следствием. Талант, а также опыт и знания, полученные на службе следователем прокуратуры, прокурором-криминалистом, позволили Александру Дмитриевичу возглавить следственное управление прокуратуры Алтайского края, а затем – стать первым руководителем следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Неудивительно, что у его сына Алексея не возникло ни капли сомнения насчет того, кем стать после окончания школы – только следователем, как папа!

Сейчас полковник юстиции Алексей Александрович Пономарев – старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Алтайскому краю. Александр Дмитриевич с выходом на пенсию продолжает трудиться, активно участвует в деятельности ветеранской организации следственного управления.

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