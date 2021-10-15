Горняк22: Фотопроект «Профессия в лицах» ко Дню криминалистики: следователь-криминалист Юрий Малышенко — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю подполковник юстиции Юрий Малышенко пришел в марте 2008 года, а в 2013 году был назначен на должность следователя-криминалиста, который помогает раскрывать и расследовать преступления, совершаемые на территориях Славгородского и Кулундинского межрайонных следственных отделов следственного управления.

«Работа следователем-криминалистом привлекает, в первую очередь, отсутствием в ней обычного алгоритма и протокола действий, который имеется в большинстве очевидных преступлений. Неочевидность преступления позволяет мыслить шире, дает возможность проявить себя творчески и изобретательнее. Симбиоз техники и человека в раскрытии и расследовании преступлений – настоящее и будущее предварительного следствия», — считает Юрий Васильевич.

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