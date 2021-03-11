Горняк22: Если

Уважаемые жители и гости Новичихинского района, если вы стали жертвой преступления или административного правонарушения, незамедлительно обращайтесь с сообщением по телефонам дежурной части пункта полиции по Новичихинскому району Межмуниципального отдела внутренних дел России «Поспелихинский» 22-1-83 или «02».

Прием заявления и сообщения вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия осуществляется оперативным дежурным дежурной части круглосуточно во всех территориальных органах МВД России.

В случае несогласия с принятым решением сотрудниками полиции по поданному вами заявлению, можете его обжаловать в прокуратуре или суде Новичихинского района.

Также информируем вас, что на территории Алтайского края функционирует система телефонной «горячей линии» Главного управления внутренних дел по Алтайскому краю «63-03-15», на которую вы можете обратиться с любого телефонного аппарата круглосуточно и сообщить о противоправных действиях в отношении вас или ваших близких. А также сообщить о противоправных действиях сотрудников полиции.

Начальник штаба Межмуниципального отдела внутренних дел России «Поспелихинский» Андрей Неласых.

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