ГОРНЯК22 09.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Электромонтер одного из предприятий Алтайского края по энергообеспечению предстанет перед судом по обвинению в получении взятки от индивидуального предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении электромонтера одного из предприятий Алтайского края по энергообеспечению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия,  в июле 2021 года обвиняемая, получила от индивидуального предпринимателя в Хабарском районе взятку в виде денег на общую сумму 98 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за незаконные действия,  а именно за не составление акта проверки расчетных приборов учета в отношении предпринимателя за бездоговорное потребление электроэнергии, а также формальном проведении проверок  приборов учета электрической энергии у мужчины.

В ходе следствия электромонтер полностью признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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