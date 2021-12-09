Горняк22: Электромонтер одного из предприятий Алтайского края по энергообеспечению предстанет перед судом по обвинению в получении взятки от индивидуального предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении электромонтера одного из предприятий Алтайского края по энергообеспечению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемая, получила от индивидуального предпринимателя в Хабарском районе взятку в виде денег на общую сумму 98 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за незаконные действия, а именно за не составление акта проверки расчетных приборов учета в отношении предпринимателя за бездоговорное потребление электроэнергии, а также формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии у мужчины.

В ходе следствия электромонтер полностью признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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