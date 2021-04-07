Горняк22: Экспорт зерновой продукции из Алтайского края вырос на 18%

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06 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За 3 месяца 2021 года сотрудниками Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 223 581 т зерна, продуктов его переработки и иной подкарантинной продукции, предназначенной для отправки на экспорт. Это на 1 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (189 983 т).

Основными видами продукции, экспортируемыми с территории Алтайского края, являлись пшеница продовольственная (69 тыс. т), продукты переработки: крупы и хлопья (32 тыс. т) и масло растительное (20 тыс. т).

Значительно выросли отгрузки зерновой продукции в Китайскую Народную Республику. За 3 месяца 2021 в Китай отправлено 75 тыс. т (лен, пшеница, масло растительное и др.), что на 93% выше относительно аналогичного периода 2020 года (39 тыс. т).

В страны Таможенного союза отгружено 73 тыс. т (пшеница, соя, крупы, хлопья). Каждая партия перед отправкой проходит документарный и лабораторный контроль на соответствие требованиям стран-импортеров.

Фото: exp.idk.ru

Автор: vizitka01

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