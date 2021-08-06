Горняк22: Эксперты Кадастровой палаты рассказали, как защитить свою недвижимость » Городской портал — вРубцовске.ру

|

05 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Осторожность не бывает лишней, особенно когда речь идет о недвижимости и ее защите от несанкционированных посягательств со стороны мошенников. Эксперты Кадастровой палаты по Алтайскому краю рассказали как защитить свою недвижимость от незаконного отчуждения.

Действующее законодательство защищает собственников и сводит к минимуму риски мошенничества. В тоже время, мошенники не оставляют попыток найти способы, чтобы поживится за чужой счет.

«Одной из мер по защите недвижимости является запрет на осуществление любых действий с ней без личного участия собственника», — отметила заместитель директора Кадастровой палаты по Алтайскому краю Ольга Мазурова.

Указанная мера позволяет пресечь мошеннические действия по:

— реализации недвижимого имущества (продаже, дарению, мене). Например, в случаях, если утрачен паспорт и/или документы на данное имущество, отъезда на длительный срок;

— регистрации в отношении объекта недвижимости аренды, залога и иных ограничений (обременений);

— прекращению прав собственника на объект недвижимости.

Запрет оформляется бесплатно и на любой объект недвижимости, который стоит на кадастровом учете и на который зарегистрировано право собственности заинтересованного гражданина. Если такой запрет есть, сделка может быть проведена только при участии самого собственника. Запрет будет действовать, даже если переход права попытается оформить представитель собственника по нотариальной доверенности. Однако данное правило не распространяется на случаи, когда основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя.

Подать заявление о запрете можно:

— в любом офисе МФЦ,

-в «Личным кабинете» на сайте Росреестра.

Запрет можно в любое время аннулировать. В этом случае собственнику необходимо лично обратится в ближайший офис МФЦ с соответствующим заявлением.

«Если собственник, подавая документы на регистрацию права укажет в заявлении свой адрес электронной почты, она будет внесена в базу данных Единого государственного реестра недвижимости. В этом случае на почту собственника из органа регистрации прав будут поступать уведомления обо всех действиях с его недвижимостью. Настроить уведомления можно также и в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра», — отметила Ольга Мазурова.

Фото: g1bap.com

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК