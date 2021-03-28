Горняк22: Эксперт Росреестра в Рубцовске о преимущественном праве покупки комнаты в квартире

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Планируя покупку комнаты в коммунальной квартире, нужно знать, что соседи по квартире обладают приоритетным правом покупки соседской комнаты. Это означает, что продавец перед началом поиска стороннего покупателя должен предложить соседям-собственникам других комнат в квартире купить его комнату. Если в течение месяца никто из собственников других комнат не купит комнату, то ее можно продать любому лицу, но на тех же условиях, которые были предложены соседям. Рассмотрим более подробно.

Покупателю необходимо ознакомиться с правоустанавливающими документами на комнату, чтобы выяснить, по какому праву она принадлежит продавцу. Это может быть договор передачи (приватизация), договор купли-продажи, дарения, мены, справка ЖСК о выплаченном пае, свидетельство о праве на наследство, договор пожизненного содержания с иждивением.

Составить договор купли-продажи, заключенный в простой письменной форме, представляется не менее чем в двух экземплярах-подлинниках. Если у Вас нотариально удостоверенный договор представляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) возвращается правообладателю.

За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина. Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности на комнату для физического лица составляет 2000 рублей (пп. 22 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ). Плательщиком пошлины является лицо, право которого подлежит государственной регистрации, т.е. покупатель.

В соответствии с п. 6 ст. 42 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и на условиях, которые установлены ГК РФ.

Порядок и условия соблюдения преимущественного права покупки установлены ст. 250 ГК РФ, в соответствии с которой продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

При продаже комнаты в коммунальной квартире постороннему лицу к заявлению о государственной регистрации прав должны быть приложены документы, подтверждающие отказ собственников остальных комнат в коммунальной квартире от покупки комнаты, или документы, подтверждающие уведомление собственников комнат о продаже.

Непредставление этих документов является основанием для приостановления государственной регистрации прав (п. 46 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации).

Ведущий специалист-эксперт

межмуниципального Рубцовского отдела

управления Росреестра по Алтайскому краю Т. А. Чеботаревская

Фото: mirkvartir.ru

Автор: vizitka01

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