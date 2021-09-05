Горняк22: Эксперт Росреестра в Рубцовске о государственном учете и регистрации прав на недвижимое имущество на основании суда » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) в качестве самостоятельного основания возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей называет судебное решение (пп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ).

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ).

Закон о регистрации относит вступившие в законную силу судебные акты к основаниям для государственной регистрации права (п. 5 ч. 2 ст. 14 Закона о регистрации).

Судебный акт является особым правоустанавливающим документом, отличающимся от иных документов признаком обязательности и исполнимости.

К числу судебных актов относится, в том числе, и определение об утверждении мирового соглашения, предусматривающее возникновение или прекращение права (обременения или ограничения права) на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации.

Судебный акт является самостоятельным основанием как для государственной регистрации права на недвижимое имущество, так и для погашения регистратором имеющихся записей в ЕГРН.

Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество на основании решения суда осуществляются в соответствии со ст. 58 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» номер 218 от 13.07.2015 г. В апреле 2021 года в данную статью закона были внесены существенные изменения, которые будут рассмотрены далее.

Если решением суда предусмотрено прекращение права на недвижимое имущество у одного лица или установлено отсутствие права на недвижимое имущество у такого лица и при этом предусмотрено возникновение этого права у другого лица или установлено наличие права у такого другого лица, государственная регистрация прав на основании этого решения суда может осуществляться по заявлению лица, у которого право возникает на основании решения суда либо право которого подтверждено решением суда. Нужно отметить, что при этом не требуется заявление лица, чье право прекращается или признано отсутствующим по этому решению суда, в случае, если такое лицо являлось ответчиком по соответствующему делу, в результате рассмотрения которого признано аналогичное право на данное имущество за другим лицом.

В случае, если необходимость осуществления государственного кадастрового учета установлена решением суда и такое решение суда либо решение суда, разрешившее спор о границах земельных участков, не обязывающее орган регистрации прав осуществить государственный кадастровый учет, содержит необходимые основные сведения об объекте недвижимости, в том числе сведения о координатах характерных точек границ земельного участка, представление вместе с этим решением суда в орган регистрации прав межевого плана или технического плана либо акта обследования, подготовленных в результате выполнения кадастровых работ, не требуется.

Вступившее в законную силу решение суда о сносе самовольной постройки является основанием для подготовки после сноса такой постройки акта обследования здания или сооружения, снятия таких здания, сооружения и (или) помещений, машино-мест в них, объекта незавершенного строительства с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения права собственности на них.

Новшеством является и то, что если решением суда, установлено отсутствие существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, снятие с государственного кадастрового учета таких объектов осуществляется без представления акта обследования.

В случае, если решением суда, вступившим в законную силу, установлено, что объект, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не является недвижимостью, такой объект подлежит снятию с государственного кадастрового учета с одновременной государственной регистрацией прекращения прав на него. При этом подготовка каких-либо иных документов для осуществления органом регистрации прав указанных действий не требуется.

С заявлениями об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав вправе обратиться:

1) правообладатель земельного участка, на котором расположены соответствующие объекты;

2) правообладатель соответствующих объектов;

3) уполномоченные органы государственной власти или органы местного самоуправления по месту нахождения соответствующих объектов.

Если суд признал зарегистрированное право отсутствующим без признания права за другим лицом государственная регистрация прекращения права может осуществляться по заявлению лица, в пользу которого вынесено такое решение.

Главный специалист-эксперт

Межмуниципального Рубцовского отдела

Управления Росреестра по Алтайскому краю И. Е. Рассохина

Фото: promline-russia.ru

Автор: vizitka01

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