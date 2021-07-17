Горняк22: Эксперт Росреестра в Рубцовске о домах блокированной застройки » Городской портал — вРубцовске.ру

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16 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Часто задают вопрос: как зарегистрировать квартиры в многоквартирных домах на земле?

На практике возникают проблемы, вызванные нежеланием и незаинтересованностью собственника одного из помещений многоквартирного дома принимать участие в постановке на кадастровый учет здания и заполнении необходимых документов. В таком случае при отсутствии варианта осуществления кадастрового учета квартиры как ранее учтенного объекта, осуществление кадастрового учета возможно только при наличии решения суда, свидетельствующего о том, что орган регистрации вправе произвести необходимые учетно-регистрационные действия. Однако, собственники квартир в многоквартирном доме могут выбрать другой способ постановки на учет своих объектов недвижимости, а именно: преобразование квартир в блоки блокированного жилого дома.

В данном случае будет иметь место образование зданий жилых домов в результате раздела здания.

Перед процедурой «раздела» здания, следует изменить назначение здания с «многоквартирный дом» на «жилой дом», прекратить права на квартиры и снять их с кадастрового учета. При этом представление акта обследования не требуется (только заявление собственника).

После изменения назначения здания станет возможен раздел здания на два здания (блоки блокированного жилого дома).

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав при этом осуществляются одновременно в связи с образованием объекта недвижимости по заявлению собственника исходного объекта недвижимости, из которого образованы новые объекты недвижимости.

Для процедуры раздела здания на два здания, возможны два (ранее озвученных) варианта:

1. Если здание уже обладает признаками блокированной застройки и осуществление каких-либо работ для осуществления раздела не требуется.

2. И если для раздела здания необходима реконструкция, осуществление которой регламентируется положениями Градостроительного кодекса.

В первом случае основанием для кадастрового учета будет являться технический план, в составе которого будут представлены документы от уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающие что раздел здания на два самостоятельных здания возможен без проведения каких-либо работ.

Во втором случае (в случае необходимости осуществления реконструкции) постановка на кадастровый учет осуществляется на основании разрешения на ввод и технических планов жилых домов, без которых оно недействительно.

Соответственно, на момент осуществления постановки на кадастровый учет жилых домов, представляющих собой блоки жилого дома блокированной застройки, земельные участки должны быть приведены в соответствие с объектами, на них расположенными.

Обобщив вышесказанное алгоритм «преобразования» квартир в блоки жилого дома представляет собой ряд одномоментно совершаемых процедур, необходимо отметить, что именно одновременность совершаемых действий делает возможным такое «преобразование»:

— изменение назначения здания многоквартирного дома на жилой дом;

— снятие с учета квартир и прекращение прав на них;

— постановка на кадастровый учет и регистрация прав на жилые дома (блоки), при этом земельные участки должны быть отдельные под каждый образованный дом.

Таким образом, если жилой дом состоит из двух или четырех квартир и под каждую квартиру имеется свой земельный участок (не доля в праве собственности) такой дом возможно преобразовать в дом блокированной застройки. При этом, у каждого собственника будет свой жилой дом и земельный участок.

Главный специалист-эксперт

Межмуниципального Рубцовского отдела

Управления Росреестра по Алтайскому краю С. В. Крахмаль

Фото: vol-ter.ru

Автор: vizitka01

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