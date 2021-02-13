Горняк22: Эксперт Росреестра в Рубцовске: как сдать в аренду часть здания • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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12 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 01 января 2017г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который внес значительные изменения в порядок государственной регистрации и кадастровый учет объектов недвижимости. Изменения также коснулись и порядка государственной регистрации договоров аренды и кадастрового учета частей объектов недвижимости.

Индивидуализация недвижимого имущества как объекта сделки для целей государственной регистрации осуществляется органом регистрации прав в процессе кадастрового учета, в результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других недвижимых вещей. При учете зданий, сооружений, помещений в них описываются реально существующие объекты недвижимости, объективными границами которых являются конструктивные элементы зданий, помещений и сооружений (стены, перегородки, потолки и т.д.)

Учитывая положения вышеназванного Закона и ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», части недвижимого имущества – обособленные или изолированные помещения в зданиях, сооружениях — могут быть объектом аренды, если, как следует из ст. 607 Гражданского кодекса РФ, они являются индивидуально – определенными вещами.

Если предметом договора аренды будет являться не поставленная на кадастровый учет часть поставленного на кадастровый учет помещения, то необходимо одновременное осуществление государственного кадастрового учета такой части и государственной регистрации ее аренды. При этом для осуществления кадастрового учета части помещения необходима подготовка технического плана помещения, содержащего сведения об образуемой части.

Государственный кадастровый учет в связи с образованием части помещения и государственная регистрация аренды осуществляются на основании заявления собственника объекта недвижимости или лица, в пользу которого устанавливается ограничение прав и обременение объекта недвижимости (аренда).

Главный специалист-эксперт

Межмуниципального Рубцовского отдела

Управления Росреестра по Алтайскому краю Т. В. Крюкова

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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