Горняк22: Экономист материально-технического отдела одного из заводов Барнаула предстанет перед судом по обвинению коммерческом подкупе в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ведущего экономиста отдела материально-технического обеспечения одного из заводов краевой столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2013 по 2020 год ведущий экономист одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 3 миллионов 500 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия обвиняемого по принятию юридически значимых решений о выборе представляемых предпринимателем юридических лиц в качестве поставщиков технической продукции для предприятия.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Октябрьского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более одного миллиона рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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