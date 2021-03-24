ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Двое жителей Табунского района, один из которых несовершеннолетний признаны виновными в совершении преступления имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Табунского района, один из которых несовершеннолетний. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия и суда, ночью в августе 2020 года 19-ти и 14-летний осужденные, вместе со своим другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, находясь на одной из улиц села в Табунском районе, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося возле одного из домов. Открыв незапертую дверь, молодой человек сел за руль транспортного средства, а его несовершеннолетние товарищи при этом толкали автомобиль. 

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде штрафа от 2,5 до 7 тысяч рублей.

 

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: На алтайской трассе погиб водитель Honda, который выехал на встречку и влетел в фуру

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: Криптовалюта от мошенников разорила пенсионеров из Рубцовска

Мар 24, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле изменят схему движения автобусного маршрута № 6

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: Ремонт барнаульских дорог холодным асфальтом ведется круглосуточно

Мар 24, 2021
Коронавирус

Горняк22: Владимир Путин поставит прививку от коронавируса 23 марта

Мар 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar