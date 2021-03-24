Горняк22: Двое жителей Табунского района, один из которых несовершеннолетний признаны виновными в совершении преступления имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Табунского района, один из которых несовершеннолетний. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия и суда, ночью в августе 2020 года 19-ти и 14-летний осужденные, вместе со своим другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, находясь на одной из улиц села в Табунском районе, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося возле одного из домов. Открыв незапертую дверь, молодой человек сел за руль транспортного средства, а его несовершеннолетние товарищи при этом толкали автомобиль.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде штрафа от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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