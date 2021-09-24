Горняк22: Двое жителей Панкрушихинского района предстанут перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшего по неосторожности его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего и 28-летнего жителей Панкрушихинского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в феврале 2021 года в одном из сел Панкрушихинского района обвиняемые распивали спиртное в компании знакомых. Один из них в ходе конфликта избил 36-летнего односельчанина, причинив не менее 5 ударов руками и ногами по голове. Разняв драку, 28-летний мужчина дал денег избитому товарищу и попросил его приобрести спиртное, однако тот не вернулся. Обвиняемые нашли его спящим в доме одного из местных жителей. С целью наказать потерпевшего за обман, 28-летний мужчина нанес не менее 13-ти ударов по его телу и голове. На следующий день потерпевший скончался от полученных травм.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали частично, перекладывая вину в избиении односельчанина друг на друга. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Панкрушихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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