Горняк22: Двое жителей краевой столицы признаны виновными в заведомо ложном доносе о совершении преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Барнаула. 46-летний мужчина признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 ч.3 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения, его бывшая супруга по ч.3 ст.306 УК РФ.

По данным следствия и суда, в 2018 году осужденный испытывал личную неприязнь к 62-летнему отчиму бывшей супруги из-за имущественных вопросов. Мужчина предложил бывшей супруге обратиться в правоохранительные органы с сообщением, о совершении пожилым мужчиной в отношении их несовершеннолетней дочери преступления против половой неприкосновенности. Будучи предупрежденными об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, осужденные, желая привлечь к уголовной ответственности мужчину, сообщили сотрудникам полиции не соответствующие действительности сведения о преступлении. Кроме того, они убедили свою дочь подтвердить данные сведения.

На основании поданного заявления в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание мужчине в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а женщине 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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