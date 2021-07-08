Горняк22: Двое жителей краевого центра, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовного дело в отношении 42-летнего и 17-летнего жителей города Барнаула. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью 03 июля 2021 года двое жителей краевого центра, один из которых несовершеннолетний приехали в гости к родственнице в одно из сел Павловского района. Мужчинам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения не понравился гражданский супруг женщины, и они жестоко избили его, в том числе, алюминиевой битой. От полученных травм 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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