Горняк22: Двое жителей города Бийска признаны виновными в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Бийска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в, ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Кроме того, один из мужчин – ранее судимый за преступления против жизни и здоровья человека, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом).

Следствием и судом установлено, что между осужденными и их общим знакомым сложились личные неприязненные отношения, которые переросли в длительный конфликт. Ночью 8 февраля 2020 года мужчины, реализуя умысел на убийство, подъехали к одному из развлекательных клубов города Бийска и стали дожидаться бывшего приятеля. Когда он вышел, злоумышленники избили его, нанеся множественные удары по лицу и голове, а затем поместили в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место, чтобы лишить жизни. Реализовать умысел на убийство потерпевшего им не удалось по независящим обстоятельствам – мужчина оказал активное сопротивление и сумел скрыться от похитителей.

Кроме того, один из осужденных после освобождения из мест лишения свободы, был поставлен на административный учет сроком на 8 лет. Однако он злостно уклонялся от установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений, что повлекло за собой привлечение его к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия молодые люди вину в содеянном признали частично, утверждая, что умысла на убийство потерпевшего не имели. Однако собранные доказательства подтвердили умышленный характер их действий, направленный на лишение жизни человека. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил одного из них к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, другого – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК