Горняк22: Двое жителей города Барнаула признаны виновными в даче взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 39-летнему и 37-летнему жителям города Барнаула, отбывающим наказание за незаконный оборот наркотических средств. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года мужчины приобрели наркотическое вещество для личного употребления. После того, как осужденные забрали наркотик в одном из районов города Барнаула, они были остановлены сотрудниками полиции, которые в ходе досмотра нашли запрещенное вещество. Чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотического средства, мужчины передали в качестве взятки одному из полицейских денежные средства в размере 17 тысяч рублей.

В ходе предварительного и судебного следствия осужденные вину в содеянном признали. В связи с тем, что они уже отбывали наказание по ранее вынесенному приговору суда о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, суд назначил им окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца и 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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