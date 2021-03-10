Горняк22: Двое жителей города Барнаула предстанут перед судом за дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-ти и 38-летнего жителей города Барнаула. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

По данным следствия, вечером в мае 2018 года на одной из улиц города Барнаула сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были остановлены двое мужчин по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра у них был обнаружен сверток с наркотиками. Во избежание привлечения к уголовной ответственности, обвиняемые передали одному из полицейских взятку в размере 17 тысяч рублей, тем самым избежав установленного законом наказания.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности мужчин к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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