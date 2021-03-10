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Алтайский край

Горняк22: Двое жителей города Барнаула предстанут перед судом за дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-ти и 38-летнего жителей города Барнаула. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

По данным следствия, вечером в мае 2018 года на одной из улиц города Барнаула сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были остановлены двое мужчин по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра у них был обнаружен сверток с наркотиками. Во избежание привлечения к уголовной ответственности, обвиняемые передали одному из полицейских взятку в размере 17 тысяч рублей, тем самым избежав установленного законом наказания.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности мужчин к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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