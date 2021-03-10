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Алтайский край

Горняк22: Двое жителей Бийска, один из которых несовершеннолетний, предстанут перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины и 17-летнего подростка. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, с банковского счета).

По данным следствия, осенью 2020 года на одной из улиц города Бийска 59-летний мужчина без определенного места жительства нашел кошелек, принадлежащий местному жителю. Рассказав о находке своему знакомому подростку, они решили воспользоваться находящейся в кошельке банковской картой с функцией бесконтактной оплаты, совершив  в магазинах покупки на сумму около 4 тысяч рублей.

Несмотря на то, что кошелек они вернули потерпевшему, а также мать подростка возместила ущерб, обвиняемые не смогли избежать привлечения к уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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