Горняк22: Двое несовершеннолетних жителей Табунского района признаны виновными в совершении преступления имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум несовершеннолетним жителям Табунского района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия и суда, ночью в ноябре 2020 года 17-ти и 14-летний осужденные, находясь в одном из сел Табунского района, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося возле одного из домов. Открыв незапертую дверь, один из несовершеннолетних сел за руль транспортного средства, а его товарищ при этом толкал автомобиль. Откатив транспортное средство на незначительное расстояние от дома, подростки завели указанный автомобиль и поехали кататься по улицам села.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде штрафа от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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