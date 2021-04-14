Горняк22: Двое несовершеннолетних рубцовчан обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

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13 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственным отделом по городу Рубцовску завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних рубцовчан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как пояснила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, по данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года неустановленное лицо посредством информационно – телекоммуникационной сети Интернет предложило несовершеннолетним жителям города Рубцовска получать для реализации наркотическое средство. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодой человек и девушка получили наркотическое средство, расфасованное в удобные для реализации свертки и спрятали их в другое место для дальнейшей продажи путем «закладок» на территории города Рубцовска. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия молодые люди вину признали и раскаялись в содеянном. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание подростков и их родителей, что преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы.

Фото: ugra-tv.ru

Автор: vizitka77

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