Горняк22: Двое молодых людей предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу денежных средств с банковской карты жительницы города Бийска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых жителей Бийска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную с банковского счета, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в августе 2020 года 17-летний подросток на улице города Бийска, нашел банковскую карту, имеющую бесконтактный способ оплаты. На карте, принадлежащей местной жительнице, находились денежные средства в размере более 100 тысяч рублей. Подросток, используя данную карту совместно со своим 22-летним знакомым несколько раз совершили покупки в торговых точках города на сумму более 1 тысячи 700 рублей. Довести преступный умысел на хищение всех денежных средств обвиняемым не удалось – владелица карты вовремя ее заблокировала.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали вину в содеянном и возместили причиненный ущерб. Однако это не помогло им избежать уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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