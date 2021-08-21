Горняк22: Двое юных рубцовчан вошли в тройку победителей всероссийского экоконкурса проекта «Поколение М» » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. >МТС и анимационный проект «Фиксики» производства студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики») подвели итоги конкурса на тему заботливого отношения к природе в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». В номинации «Лайфхаки» призовые места заняли школьники из Рубцовска: победителем стал Роман Леонтьев, а Роман Гребенкин занял третье место.

Всероссийский экоконкурс «Познаем мир с Фиксиками» проходил на сайте проекта «Поколение М». Детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях. В номинации «Лайфхаки» нужно было самостоятельно или с помощью родителей снять видеоролик с советами, как заботиться о природе каждый день. Вторая номинация была посвящена апсайклингу – это повторное использование материалов без переработки. Участникам этого направления предлагалось создать поделку из старых вещей и поделиться фотографией работы на сайте.

Победу Роману Леонтьеву принесла экологическая сказка о рыбаке и рыбке, в которой напомнил о необходимости сохранения чистоты водоемов. Юного эколога ждет награда – поездка в Москву в гости к любимым персонажам Фиксикам и их создателям.

«Кроме анимации Рома увлекается компьютерными играми, серьезно занимается изучением английского языка, посещает секцию дзюдо. Но его главное увлечение – анимация. Сын уже два года учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев, поэтому узнав о конкурсе, он сразу решил участвовать. Победа была для него неожиданной и очень радостной», – рассказала мама Ромы Ирина Владимировна.

Его тезка, семиклассник Роман Гребёнкин снял видео о том, «как два братца озеро спасали» и занял третье место. Его ожидают памятные подарки от МТС и проекта «Фиксики».

«Когда я узнал тему конкурса, сразу же согласился участвовать, ведь защита окружающей среды – это очень актуально. Если честно, я очень рассчитывал войти в финал, мечтал занять первое место и поехать в Москву к «Фиксикам». В этом сезоне не получилось, поэтому буду продолжать учиться и совершенствовать свои умения, чтобы принять участие в проекте ещё раз», — отметил Роман Гребенкин.

«Для «Фиксиков» тема экологии и устойчивого развития уже давно стала одной из приоритетных. Множество серий проекта посвящены именно экологии, глобальному смыслу наших простых повседневных действий и их влиянию на состояние природы, а также повторному использованию вещей. Наш совместный проект с МТС позволяет донести детям младшего школьного возраста важные для современного общества идеи не только с экрана, но и превратить их в реальные действия. Нас приятно удивили креативный подход и высокий уровень работ, присланных на конкурс, а также внимание детей к экологии и заинтересованность этой проблематикой. Особенно хочется отметить учащихся школы блогеров из Алтайского край», – отметила генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

Фото: пресс-служба организаторов конкурса

Автор: vizitka77

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