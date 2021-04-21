Горняк22: Движение ограничено. В Алтайском крае несколько дорог ушли под воду

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сегодня, 20 апреля, введено ограничение для всех видов транспорта на автомобильной дороге К-24 — Ельцовка — Талдинка в Троицком районе. В ближайшее время специалисты начнут работы по восстановлению движения, — сообщает Министерство транспорта Алтайского края.



Также продолжает действовать ограничение на трех участках дорог — Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе, К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово — К-05 в Целинном районе и Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе. По всем трем направлениям есть альтернативный проезд, отмечают в ведомстве.

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению движения. Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле Минтранса.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-31-69;

— дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

— дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

— дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Фото: mintrans22.ru

Автор: vizitka01

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