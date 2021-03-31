Горняк22: Две злоумышленницы обокрали 92-летнего рубцовчанина

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30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту кражи, совершенной в отношении пожилого рубцовчанина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации предоставленной в ведомстве, в дежурную часть полиции поступило заявление о хищении у гражданина крупной суммы наличных денег. Потерпевший, мужчина 1929 года рождения рассказал, что накануне к нему в дом по улице Крылова пришли две незнакомые женщины.

Злоумышленницы предложили пожилому мужчине убрать снег во дворе усадьбы и произвести уборку за небольшое вознаграждение. Пройдя в дом, одна из незнакомок стала заправлять кровать, а другая попросила стакан воды. После того, как они ушли, пенсионер и обнаружил пропажу 23 тысяч рублей, хранящихся в шкафу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц), устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность: не открывайте двери незнакомым лицам и не соглашайтесь на сомнительные предложения.

Фото: sheksna.all-rf.com

Автор: vizitka01

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