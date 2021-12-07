Горняк22: Два жителя Ребрихинского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство двух местных жителей, один из которых несовершеннолетний — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ребрихинского района, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 (угроза убийством), ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, действия непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, ночью в июле 2021 года, в одном из кафе Ребрихинского района между незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная ссора по незначительному поводу. После конфликта обвиняемый на автомобиле приехал домой и, взяв, ружье, стал вместе с 20-летним другом искать обидчиков. Встретив на улице села одного из посетителей кафе обвиняемые, на почве личной неприязни высказали в его адрес угрозы убийством, демонстрируя при этом нож и направляя в его сторону ствол заряженного охотничьего ружья.

Кроме того, в тот же день 23-летний обвиняемый увидев компанию молодых людей на одной из улиц села не менее пяти раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону потерпевших, причинив легкий вред здоровью. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что молодые люди скрылись от нападавшего на территории одного из домов и им была своевременно оказана медицинская помощь. От действий злоумышленника пострадали двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний.

В ходе следствия обвиняемые вину в содеянном признали полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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