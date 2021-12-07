Горняк22: Два жителя краевого центра признаны виновными в разбойном нападении на четырех подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям краевого центра 19-ти и 20-ти лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия и суда, 14 июля 2021 года осужденные, возле одного из торговых центров на Павловском тракте в городе Барнауле совершили разбойное нападение на группу 16-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили денежные средства в общей сумме более 6000 рублей. От противоправных действий злоумышленников пострадали четверо несовершеннолетних.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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