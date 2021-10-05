ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Два жителя краевого центра предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении на четырех подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителях 19-ти и 20-ти лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, 14 июля 2021 года обвиняемые, возле одного из  торговых центров на Павловском тракте в городе Барнауле совершили разбойное нападение на группу 16-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили денежные средства в общей сумме более 6000 рублей. От противоправных действий злоумышленников пострадали четверо несовершеннолетних.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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