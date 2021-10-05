Горняк22: Два жителя краевого центра предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении на четырех подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителях 19-ти и 20-ти лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, 14 июля 2021 года обвиняемые, возле одного из торговых центров на Павловском тракте в городе Барнауле совершили разбойное нападение на группу 16-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили денежные средства в общей сумме более 6000 рублей. От противоправных действий злоумышленников пострадали четверо несовершеннолетних.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК