Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершены расследованием два уголовных дела в отношении двух предпринимателей из города Томска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

По данным следствия, в 2018 году обвиняемые, являясь индивидуальными предпринимателями, на систематической основе осуществляли скупку мясной продукции на территории Алтайского края для последующей ее транспортировки и реализации в Томской области. Каждый из них в разное время обратился к ветеринарному врачу КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Хабарскому району» с просьбой оформления и выдачи ветеринарных свидетельств на перевозимую мясную продукцию. В свою очередь, должностное лицо предложил предпринимателям за денежное вознаграждение выдавать документы без фактического проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Согласившись, мужчины перевели разными частями денежные средства на банковский счет ветеринарного врача: один в сумме более 51 тысячи рублей, другой – более 80 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. В целях обеспечения гражданского иска, на имущество предпринимателей следователем СК наложен арест в размере более 6, 5 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором Хабарского района обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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