Горняк22: Два ДТП со смертельным исходом произошло в Рубцовске за минувшую неделю » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. О подробностях произошедших ДТП рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский». По предоставленной ведомством информации, с 14 июня по 20 июня произошло 19 ДТП, в которых один человек получил травмы и два человека погибло.

Из них:

— столкновений – 7,

— наезд на препятствие – 4,

— наезд на стоящее транспортное средство – 4,

— наезд на велосипедиста – 1,

— наезд на пешехода — 3.

15 июня в 22 часа 15 минут в г. Рубцовске, Алтайского края, в районе дома № 42 по ул. Комсомольская, водитель, управляя автомобилем, при движении от ул. Светлова в направлении ул. Киевская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 года рождения, который переходил проезжую часть ул. Комсомольская, по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение города, где от полученных травм скончался.

18 июня в 12 часов 55 минут в г. Рубцовске, Алтайского края, в районе дома №16А по ул. Федоренко, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом по дворовому проезду, в районе дома №16А, по ул. Федоренко, допустил наезд на пешехода 1939 года рождения, который в момент ДТП находился сзади транспортного средства. После чего неустановленный водитель на неустановленном автомобиле с места ДТП скрылся. В результате происшествия пешеход был доставлен в медицинское учреждение города, где от полученных травм скончался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД был установлен водитель, который управлял данным автомобилем.

20 июня около 15 часов 40 минут в г. Рубцовск, Алтайского края, на улице Заводская, в районе дома № 99, водитель, управляя автомобилем, при движении, по направлению от Новоегорьевского тракта, в направлении ул. Рихарда Зорге, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2013 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, слева направо, по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия пешеход обслужился в медицинском учреждении города.

Всего за неделю сотрудниками ОГИБДД было выявлено 379 нарушений Правил дорожного движения, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения – 12,

— пешеходов, нарушивших правила дорожного движения – 48,

— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения – 6,

— водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам – 22,

— водителей не пристегнутых ремнями безопасности – 101,

— водителей, нарушивших правила перевозки детей – пассажиров – 4,

— задержано 3 водителей за неуплату административного штрафа в установленный срок.

16 июня проведено ОПМ «Пешеход», в рамках которого выявлено 21 нарушение ПДД РФ пешеходами, а также 8 нарушений водителями транспортных средств, непредоставивших преимущество в движении пешеходам.

В период с 21 по 25 июня сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Должник». Данное мероприятие направленно на профилактику по привлечению лиц, не исполнивших обязанность по уплате административного штрафа в установленный Законом срок.

Фото: krasniy-sulin.ru

Автор: vizitka01

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