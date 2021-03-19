Горняк22: Дома горят из-за печей: несколько пожаров произошло в Рубцовске

|

18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Не смотря на календарную весну, дневные и ночные температуры в Алтайском крае разнятся чуть ли не двадцатью градусами, и ночи по зимнему морозны. Такая ситуация — повод для продления периода активного использования печного отопления в жилье. И, как это нередко бывает, не все граждане следят за состоянием печей, обеспечивают их правильную эксплуатацию. Именно об этом свидетельствует пожарная статистика: по предварительным данным, семь возгораний за минувшие сутки произошли из-за проблем с печами, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Так, в Рубцовске по улице Циолковского загорелся частный жилой дом. Сообщение о происшествии поступило утром, в 7:00. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела веранда, крыша дома открытым пламенем, была угроза распространения на соседние строения. Пять единиц техники и 19 человек личного состава были привлечены к работе. Площадь горения составила около 60 квадратных метров. Для подвоза воды был задействован пожарный гидрант. Около получаса потребовалась спасателям для ликвидации открытого горения.

Также в Рубцовске днем произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом производственном здании. В тушении участвовали 23 человека личного состава, 6 единиц техники, в условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы.

В обоих случаях, благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России, случаев гибели и травмирования людей удалось не допустить. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается:

— самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства, металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

— хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;

— применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и подобные);

— выбрасывать незатушенную золу и угли вблизи деревянных строений;

— перекаливать печи;

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК