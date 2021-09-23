Горняк22: Должностные лица ООО «Алтай-Форест» предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений и сбыте древесины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Алтай-Форест»: генерального директора, его заместителя, начальника и мастера Ларичихинского производственного участка Общества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и группой лиц

по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в 2008 году на основании договора, заключенного между Управлением лесами Алтайского края и ООО «Алтай-Форест», в аренду предприятия для заготовки древесины передан находящийся в собственности Российской Федерации лесной участок, расположенный в границах Тальменского района общей площадью 108 170 га. В 2019 году генеральный директор Общества с целью получения дополнительного дохода, вступил в преступный сговор с сотрудниками возглавляемого предприятия на совершение незаконной рубки лесных насаждений в объеме, превышающем разрешенный и с нарушением породного состава. С августа по октябрь 2019 года на арендуемой территории была осуществлена незаконная дополнительная рубка деревьев пород «сосна», «береза», «осина», «лиственница». Данные противоправные действия обвиняемых нанесли лесному фонду страны ущерб на сумму около 7, 5 миллионов рублей.

Кроме того, в период с мая 2019 по декабрь 2020 года должностные лица Общества совершили хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБ иПК ГУ МВД России по Алтайскому краю..

В ходе предварительного следствия генеральный директор предприятия своей вины не признал. После того, как мужчина узнал о возбуждении уголовного дела, он попытался скрыться на территории другого региона, однако был задержан и по ходатайству следователя СК судом помещен под стражу. Его подчиненные дали признательные показания и сознались в содеянном. В целях обеспечения исполнения наказания следователем СК на деньги и имущество генерального директора наложен арест на общую сумму более 16, 5 миллионов рублей и 9, 5 тысяч долларов США. Арест также наложен на имущество его заместителя стоимостью более 5 миллионов 800 тысяч рублей. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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