Горняк22: Должностное лицо администрации Михайловского района предстанет перед судом по обвинению в халатности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Михайловского района – начальника управления по ЖКХ. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило осуществление контроля за содержанием озелененных территорий и безопасности дорожного движения Михайловского района, не провел проверку о состоянии произрастающих деревьев, а также не утвердил аварийно-опасные участки дорог. Данные халатные действия повлекли за собой падение в августе 2020 года аварийно-опасного дерева на проезжающую на велосипеде по дороге несовершеннолетнюю девочку. В результате произошедшего, 12-летняя потерпевшая получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество должностного лица был наложен арест на сумму около 450 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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