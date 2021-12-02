Горняк22: Должностное лицо администрации города Заринска подозревается в получении нескольких взяток в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленности, транспортом и связью администрации города Заринска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре — октябре 2021 года председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленности, транспортом и связью администрации города Заринска получил от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 420 тысяч рублей в качестве части причитающющихся ему взяткок в крупном размере в 1 миллион 115 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе предприятий в качестве подрядчиков работ по отсыпке щебнем автомобильных дорог и благоустройству сквера на территории города Заринска и о заключении именно с этими Обществами муниципальных контрактов на их выполнение.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления чиновнику обвинения. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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