ГОРНЯК22 08.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Должностное лицо администрации города Белокуриха подозревается в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации города Белокуриха. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По данным следствия, в  сентябре 2018 года заместитель главы   администрации города Белокуриха по общим вопросам  получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в виде строительных материалов. Денежные средства предназначались за совершение действий, входящих в его служебные полномочия – обеспечение беспрепятственного согласования актов выполненных работ по муниципальным контрактам заключенных с этим обществом.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления чиновнику обвинения. Расследование продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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