ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Добровольно сдать оружие призывают рубцовчан » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
9 часов Ago

 | 

25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На территории обслуживания отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Рубцовску, Рубцовскому и Егорьевскому району, Росгвардии по АК проводится профилактическое мероприятие по организации добровольной возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств.

Как сообщает пресс-служба администрации Рубцовска, гражданам сдавшим с незаконного оборота оружия, боеприпасы, взрывчатые материалы и самодельные взрывные устройства необходимо подать в ОВД или в ОЛРР письменное заявление о перечислении денежного вознаграждения.

Фото: 189131.selcdn.ru

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: «300 тысяч – запредельная сумма»: адвокат владелицы скандально известного батута в Барнауле рассказал о компенсации за трагедию

Катунь24: «300 тысяч – запредельная сумма»: адвокат владелицы скандально известного батута в Барнауле рассказал о компенсации за трагедию

Горняк22
9 часов Ago
В конце мая возле ТЦ «Район» в Барнауле произошла трагедия: перевернулся батут, из-за чего два ребенка получили серьезные травмы. Сегодня адвокаты...
Катунь24: Виктор Томенко провел встречу с известным деятелем культуры, ученым, исследователем Владимиром Росовым

Катунь24: Виктор Томенко провел встречу с известным деятелем культуры, ученым, исследователем Владимиром Росовым

Горняк22
9 часов Ago
Тема встречи была посвящена началу подготовки в 2024 году празднования 150-летия Николая Рериха, в судьбе и культурном наследии которого Алтай занимает...

Читать по теме:

ВТОПЕ: