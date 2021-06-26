Горняк22: Добровольно сдать оружие призывают рубцовчан » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На территории обслуживания отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Рубцовску, Рубцовскому и Егорьевскому району, Росгвардии по АК проводится профилактическое мероприятие по организации добровольной возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств.

Как сообщает пресс-служба администрации Рубцовска, гражданам сдавшим с незаконного оборота оружия, боеприпасы, взрывчатые материалы и самодельные взрывные устройства необходимо подать в ОВД или в ОЛРР письменное заявление о перечислении денежного вознаграждения.

Фото: 189131.selcdn.ru

Автор: vizitka01

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